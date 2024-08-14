Кофе традиционно считается напитком, придающим силы и снимающим усталость

13:39 2024-08-14
Кофе традиционно считается напитком, придающим силы и снимающим усталость

Но как так получается, что одних он бодрит, а других после него клонит в сон, кто-то вынужден отказываться от кофе вечером, чтобы уснуть, а другие пьют его на ночь и сладко спят.

Зависит это от целого ряда факторов и индивидуальных особенностей.

Некачественные зерна:

В низкокачественном кофе могут содержаться токсины, которые отравляют организм, и в итоге появляются сонливость, усталость и головокружение.

Если кофе горчит или кислит, лучше отказаться от такого напитка в пользу более качественного. Также необходимо следить за сроком годности зерен: с течением времени вкусовые качества теряют и самые хорошие зерна.

Сладкий кофе:

Сахар – это простой углевод, который быстро усваивается (быстрее, чем кофеин), и за счет этого происходит резкое повышение уровня глюкозы в крови, появляются силы.

Но за этим повышением следует и резкое снижение, поэтому человек снова чувствует усталость. Чтобы не переусердствовать с сахаром, его рекомендуется ограничить до 10% от суточной нормы калорий.

Избыток гормонов стресса:

Под воздействием кофеина организм вырабатывает большее количество адреналина и кортизола – гормонов стресса.

Если вы и без того регулярно испытываете стресс, полноценно не отдыхаете ночью, то кофе только усугубит состояние усталости: повышенное количество гормонов стресса станет причиной переутомления.

Обезвоживание:

Кофе способствует ускорению метаболизма и работает как мочегонное. Из-за большой потери жидкости человек может чувствовать себя сонливым и вялым.

Чтобы этого избежать, нужно пить достаточное количество воды, включить в рацион фрукты и овощи.

Временный эффект

Также стоит помнить, что сам по себе кофеин не является источником энергии.

Все, что он делает – это блокирует действие аденозина, определенного соединения, вырабатываемого организмом в процессе деятельности днем, из-за которого человек и чувствует усталость. Однако выработка аденозина не прекращается, и как только кофеин перестает действовать, чувство разбитости снова возвращается.

Поэтому потребуется либо еще одна чашка крепкого эспрессо, либо сон.

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