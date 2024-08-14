Ученые придумали альтернативный способ реинкарнации

14:11 2024-08-14
Ученые придумали альтернативный способ реинкарнации

Ученые решили, что человек может даже после смерти сделать доброе дело и придумали необычный способ реинкарнации.

Если вы хотели после смерти стать деревом, то эту проблему уже частично решили дизайнеры из Италии.

Энтузиасты задумались над сохранением природы несколько лет назад.

Все время их беспокоил факт того, что кладбища на планете становятся все больше. При этом такие места отрицательно влияют на экологию планеты.

Решение пришло в голову Анне Сителли и Раулю Бретцель.

Проект получил название «Капсула Мунди» и фактически представляет собой кокон, в который человека помещают после смерти и хоронят в специальном месте. С одной стороны, идея кажется странной и даже немного безумной, но с другой – чем не способ реинкарнации?

Смысл в том, что человек после смерти становится деревом, живой материей, но в несколько другой форме.

После кончины тело человека помещают в уникальную капсулу, которая имеет форму яйца (символ жизни).

Эко-бокс отправляют в землю и сверху высаживают дерево – ель, береза, сосна или дуб. Выбор может быть любым.

В итоге происходят естественные процессы разложения, а биоматериал питает корневую систему дерева.

Звучит жутковато, но не спешите делать выводы. По сути, мы все после смерти становимся «питательной» средой для растений, как бы странно это не казалось.

Авторы проекта «Мунди» считают, что такие захоронения будут походить на цветущие сады и парковые зоны.

Люди смогут гулять в парке среди деревьев, которые когда-то были живыми родственниками или друзьями.

Задумка интересная, хотя остается моральная сторона медали, так как некоторые активисты считают, что человека нельзя использовать по аналогии с удобрением.

Захоронения будущего действительно могут напоминать парки, от которых не веет грустью и печалью.

Примечательно, что в древности подобные технологии уже использовались. Людей просто хоронили в землю, а сверху высаживали цветы или деревья.

Новая технология позволяет создавать полноценные локации, где можно гулять или навещать родственников.

Разработчики эко-капсулы предлагают на выбор любые деревья и уже готовы к первым заказам.

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