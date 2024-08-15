Невероятный кастом-проект CadZZilla от Билли Гиббонса (ZZ Top)

12:33 2024-08-15
Невероятный кастом-проект CadZZilla от Билли Гиббонса (ZZ Top)

Название этого знаменитого на весь мир хот–рода — CadZZilla, расшифровывается как: Cadillac + ZZ Top + Godzilla = CadZZilla.

Дизайн этого автомобиль, который отражает классическую эпоху 50–х годов, в сочетании с технологией конца 1980–х, был создан Ларри Эриксоном для Билла Гиббонса, одного из легендарнейших гитаристов всех времен, основателя группы ZZ Top.

Ларри прекрасно понял желания Гиббонса и решил остановиться на двухдверном фастбэке Cadillac Series 62 1948 года.

Первый послевоенный Кадиллак имевший отличительные хвостовые плавники.

Вся остальная работа принадлежит не менее легендарной личности, которую знают почти все, кто знаком с историей американских хот–родов, это — Бойд Коддингтон.

На плечи Бойда легла задача перевести наброски Эриксона в металл.

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Его можно встретить в нескольких клипах группы ZZ Top. Например в клипе Doubleback, снят по мотивам Назад в Будущее.

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На номерном знаке красуется «I8TOKYO», «I ate Tokyo» — прямой отсыл к фильму Godzilla.

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