Два мотора, две коробки и полный привод это версия «Сахара» (Sahara) от Citroën

Она оснащалась двумя двигателями по 12 л.с. и двумя коробками передач, работающими одновременно. Один силовой агрегат приводил в движение передние колеса, второй — задние.

Ездить можно было на одном моторе или на двух сразу, тогда машина превращалась в полноприводную. В необычной конструкции было два ключа зажигания и два топливных бака — отдельно для каждого двигателя.

Из-за небольшого размера баки пришлось расположить под передними сиденьями, а через передние двери вывести заправочные горловины.

Предполагалось, что машина пригодится французским военным и будет ездить по дорогам колоний в Северной Африке, но не вышло.

В мизерных количествах модель появилась во французской и израильской армиях, но в массовое производство не пошла.

Покупателям не понравилось отсутствие багажника, место которого занимал второй двигатель, высокий расход топлива и высокая цена за которую можно было купить два обычных 2CV.

За 8 лет, начиная с декабря 1960 года, было выпущено 694 машины. Теперь Sahara не просто редкость, а настоящая коллекционная ценность.