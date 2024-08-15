Porsche 911 4-doors, первым четырехдверным седаном Porsche была Panamera

14:18 2024-08-15
Porsche 911 4-doors, первым четырехдверным седаном Porsche была Panamera

Идея создать такой автомобиль в конце 60-х пришла в голову одному американцу.

Он очень хотел подарить его своей жене.

Заказ выполнило итальянское ателье.

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Позже этим автомобилем пытались заинтересовать Porsche, чтобы наладить серийный выпуск, но идея не получила продолжения, и эта крутая машина так и осталась уникальной.

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