Porsche 911 4-doors, первым четырехдверным седаном Porsche была Panamera

Он очень хотел подарить его своей жене.
Заказ выполнило итальянское ателье.
Позже этим автомобилем пытались заинтересовать Porsche, чтобы наладить серийный выпуск, но идея не получила продолжения, и эта крутая машина так и осталась уникальной.
Он очень хотел подарить его своей жене.
Заказ выполнило итальянское ателье.
Позже этим автомобилем пытались заинтересовать Porsche, чтобы наладить серийный выпуск, но идея не получила продолжения, и эта крутая машина так и осталась уникальной.
admin
В апреле 1934 года на Парижском автосалоне была представлена модель которая изменила историю автомобилестроения не только Франции, но и всего мира.
admin
Но если бы вы были такой богатой знаменитостью, как американский певец Дин Мартин, вы могли бы купить специально построенный универсал.
admin
Задолго до Ferrari GTC Lusso появился уникальный универсал Ferrari под названием 365 GTB / 4 Daytona Shooting Brake.
admin
Прототип Mazda Furai 2007 года был всем, на что надеялись поклонники JDM, суперкаром с трехроторным двигателем Ванкеля.
admin
Компания Jaguar тайно разработала гоночный автомобиль с двигателем V12 со средним расположением для участия в гонках Ле-Ман в 1966 году.
admin
Этот прототип отличался укороченным шасси, более мощным двигателем и уникальным кузовом из композитного и чрезвычайно легковоспламеняющегося, но очень легкого материала под названием Elektron.
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