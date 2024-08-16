Изготовленный по индивидуальному заказу автомобиль рекламирует сигареты Black Cat, Англия, около 1915 года

Кот часами спал, свернувшись калачиком, в витрине магазина Дона Хосе на Вардур-стрит, задолго до начала 20 века.

Поскольку кошка стала таким привычным зрелищем для прохожих, магазин стали называть "лавкой черной кошки".

Дон Хосе решил использовать кошку, как часть имиджа компании, и в 1886 году она стала первой торговой маркой, зарегистрированной компанией Carreras.