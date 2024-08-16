Это млекопитающее единственный оставшийся представитель трубкозубых

13:53 2024-08-16
Это млекопитающее единственный оставшийся представитель трубкозубых

Ошибочно относился к муравьедам из-за строения головы. Точно установить происхождение не удалось, вероятными родственниками являются сирены (морские коровы) и даманы.

Несколько фактов про трубкозуба:

• Это зверек "роющий". Он обожает норы - это его естественная защита от врагов и жары. Для этого природа наградила трубкозуба мощными когтями.

• Обитают преимущественно в саваннах Африки, местах, где легко копать норы. Яму до 1 м глубиной может выкопать за 5 минут!

• Животное довольно тихое, дружелюбное, передвигается медленно, неуклюже. Если атакует враг — прячется в нору, закапывается или защищается длинными когтями.

• Мясо используется в пищу, напоминает свинину.

• Трубкозубы становились объектами охоты коренного населения — считалось, что амулеты из их кожи и когтей приносят удачу.

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