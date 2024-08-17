Mustang, в свое время он претерпел множество трансформаций

Sport Wagon - одна из самых редких комплектаций Ford Mustang, которую вряд ли можно просто так встретить на дорогах общего пользования. Причина этого довольно проста - Ford никогда не производил данную модель.

В середине 60-годов этим занимались несколько мастерских, включая мастерскую Боба Хошико, который придали легендарному "Мустангу" первого поколения облик в кузове Shooting brake.

Сколько Хошико создал Mustang'ов в кузове Shooting brake так и не известно, но известно что все модели имели на своем борту V-8 мощностью 260 л.с.

На сегодняшний день самый безумный Mustang Sport Wagon построен на базе Shelby GT350 1966 года.