Beatnik Bandit (1961), одно из самых узнаваемых произведений Рота

В 1995 году состоялся долгожданный дебют Beatnik Bandit II (Битник-бандит 2) – возрождение версии культового дизайна Эда «Большого Папочки» Рота 1961 года.

Этот автомобиль сохранил характерные черты оригинала, включая пузырьковый фонарь, открытые колеса и хромированный двигатель. Результат, несомненно, показывает влияние Рота на кастомные автомобили.

Beatnik Bandit II продолжает завораживать автолюбителей, сочетая в себе ретро-футуристический стиль и инновационные функции.