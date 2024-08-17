Beatnik Bandit (1961), одно из самых узнаваемых произведений Рота

16:09 2024-08-17
Beatnik Bandit (1961), одно из самых узнаваемых произведений Рота

Авто воплощало в себе концепцию футуристического хот-рода с прозрачной кабиной и блестящим двигателем.

Этот революционный внешний вид запомнился автолюбителям со всех уголках планеты.

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В 1995 году состоялся долгожданный дебют Beatnik Bandit II (Битник-бандит 2) – возрождение версии культового дизайна Эда «Большого Папочки» Рота 1961 года.

Этот автомобиль сохранил характерные черты оригинала, включая пузырьковый фонарь, открытые колеса и хромированный двигатель. Результат, несомненно, показывает влияние Рота на кастомные автомобили.

Beatnik Bandit II продолжает завораживать автолюбителей, сочетая в себе ретро-футуристический стиль и инновационные функции.

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