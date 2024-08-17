Винс Гарднер был гораздо большим, чем просто автомобильный стилист

Гарднер обладал не только редким умением оживлять свои идеи в пластичном материале, но и невероятной способностью видеть автомобиль в целом, что отражается в его заметных работах.

1947 Gardner Special, спортивный автомобиль Vega 1953 года и элегантный Mustang III 1964 года – это всего лишь некоторые из его многочисленных творений.

Он также внес значительный вклад в создание концептуальных автомобилей, в числе которых Thunderbird Italien 1962 года и Dodge Charger III 1968 года, демонстрирующие его неординарный подход к автодизайну.