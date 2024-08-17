История умалчивает, кто именно придумал OSI Mustang

У новоиспечённого OSI не осталось даже мимолётного сходства с оригиналом за исключением эмблем.
Зато были спицованные колёсные диски Borrani, лёгкий кузов из стекловолокна и характерная отличительная особенность — скрытые фары, предвосхитившие таковые у Porsche 928.
Внутри — приборная панель из красного дерева, руль с алюминиевыми спицами, натуральная бордовая кожа и стильная клетчатая ткань.
Интересный факт / Автомобиль появился на Туринском автосалоне в 1965 году, а затем исчез.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__