Bugatti 12.4 Atlantique Grand Sport: Роскошь и мощь в одном авто

Внешний вид Bugatti 12.4 Atlantantique Grand Sport отличается классической элегантностью и утонченным стилем.

Кузов автомобиля выполнен из высококачественной стали, а его обтекаемые формы подчеркивают спортивный характер этой модели.

В то же время, автомобиль оснащен современными технологиями, такими как кондиционер, электрические стеклоподъемники и люк на крыше.

Под капотом Bugatti 12.4 Atlantikte Grand Sport находится 12-цилиндровый двигатель объемом 12,4 литра, который развивает мощность в 650 лошадиных сил.

Этот мощный агрегат позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 3,8 секунды, что делает его одним из самых быстрых автомобилей своего времени.