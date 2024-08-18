Bugatti 12.4 Atlantique Grand Sport: Роскошь и мощь в одном авто

Внешний вид Bugatti 12.4 Atlantantique Grand Sport отличается классической элегантностью и утонченным стилем.
Кузов автомобиля выполнен из высококачественной стали, а его обтекаемые формы подчеркивают спортивный характер этой модели.
В то же время, автомобиль оснащен современными технологиями, такими как кондиционер, электрические стеклоподъемники и люк на крыше.
Под капотом Bugatti 12.4 Atlantikte Grand Sport находится 12-цилиндровый двигатель объемом 12,4 литра, который развивает мощность в 650 лошадиных сил.
Этот мощный агрегат позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 3,8 секунды, что делает его одним из самых быстрых автомобилей своего времени.
В салоне достаточно места для водителя и четырех пассажиров, при этом каждый из них может наслаждаться комфортом и роскошью, присущей автомобилям этого класса.
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