Не всегда автомобили создаются, чтобы выполнять свое прямое назначение

17:05 2024-08-18
Не всегда автомобили создаются, чтобы выполнять свое прямое назначение

Встречаются машины, которые воплощены из воображения и желаний качественного отдыха своих создателей.

Например, на фото запечатлен грузовой автомобиль, на борту которого находится баня.

Причем судя по фотографии она реально функционирует.

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Удивительно, но этот автомобиль на ходу, и самое интересное он сделан из картона.

Как можно было сделать автомобиль из картона?

Необычный и странный автомобиль получился, а судя по фотографии, которая была сделана за рубежом это реальный автомобиль.

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Со стороны смотрится эта машина, как будто она вообще из какого-нибудь фантастического фильма.

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