Не всегда автомобили создаются, чтобы выполнять свое прямое назначение

Например, на фото запечатлен грузовой автомобиль, на борту которого находится баня.
Причем судя по фотографии она реально функционирует.
Удивительно, но этот автомобиль на ходу, и самое интересное он сделан из картона.
Как можно было сделать автомобиль из картона?
Необычный и странный автомобиль получился, а судя по фотографии, которая была сделана за рубежом это реальный автомобиль.
Со стороны смотрится эта машина, как будто она вообще из какого-нибудь фантастического фильма.
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