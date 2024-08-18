Вильгельмштайн: Этот остров посреди озера Штайнхундер Мер был создан человеческими руками в XVIII веке

В центральной части островка построили каменный форт в виде четырёхконечной звезды.
Служба тут была непростой: высокая сырость и холод порождали эпидемию ревматических заболеваний и простуд, многие из которых оказывались смертельными.
В 1767 открылась школа для кадетов – начинающих офицеров, а потом, уже после смерти основателя, тут создали государственную тюрьму.
Сейчас объект превращён в музей, хотя им по-прежнему владеют потомки герцога.
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