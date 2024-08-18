Женщине не место на корабле: история Александры, которая вопреки всему стала помощником капитана

Потом ей пришлось научиться бороться с пожаром, спасать людей из задымленного помещения.

Однажды попала в сильный шторм и едва не погибла.

Держась за все, что попадалось на пути, я выбралась на палубу и увидела картину, с которой надеюсь больше никогда в жизни не столкнуться. Вокруг были огромные черные волны, убийственные для нашего судна. Они захлестывали на палубу, а ливень застилал обзор.

«Тебя убьют, изнасилуют и выбросят за борт»

Так ей говорили все знакомые, у которых в голове крепко сидели стереотипы по поводу нежелательного пребывания женщины на корабле.

О таких как Александра, девушках-штурманах, пассажиры нередко высказывались даже по-хамски:

«Уберите ее отсюда! Мы же врежемся! Перевернемся! Что девка делает за штурвалом?».

Недоверие к женщине, управляющей судном, просто зашкаливало.

По любому вопросу Александру приходилось беспокоить капитана, потому что с ней никто не хотел разговаривать, не принимая всерьез. Все сразу просили позвать капитана.

Однажды я заполняла документы перед отходом судна. Подошел работник порта и спрашивает: «Есть с кем из экипажа пообщаться?». Я отвечаю: «Вот я — помощник капитана». Он молча посмотрел на меня и стал дожидаться капитана. Со мной разговаривать не стал.

Девушке отказывали в приеме на работу именно потому, что она девушка. Однажды она успешно прошла собеседование, была даже утверждена на должность, но капитан не захотел принимать ее в команду: не желал работать с женщиной.

Александра жалуется, что в соцсетях ей пишут неприятные вещи, обвиняют, что она получает свои деньги незаслуженно, потому что не справляется с мужской работой.

Мол, я не могу выполнять тяжелую физическую работу, а значит, за меня перерабатывает кто-то другой на борту. Это неправда. От помощника капитана редко требуются серьезные физические усилия. Если бы на моем месте был мужчина, он бы работал так же, как я.

Да, женщина не всегда может работать в экипаже с мужчинами, говорит Александра. Проблема возникает, если на судне нет раздельного санузла с душем. В этом случае женщине не положено быть на судне с мужчинами.