Lamborghini Murcielago и другие авто, которые Джеки Чан завещал НЕ СВОИМ детям

Самой любимой маркой авто Джеки Чана является Mitsubishi, дело даже не столько в том, что у него был заключен контракт с этим автопроизводителем.
Срок, если не ошибаемся, который прописали обе стороны, составлял 30 лет.
По словам актера, концерн никогда не подводил его за все это время и был основным спонсором для его фильмов.
Во всех лентах участвуют авто именно Mitsubishi Motors.
В личном гараже также полно различных моделей компании, правда, любимой стала иная марка, но об этом позже.
Кроме фильмов и большого количества всех видов и моделей Mitsubishi в автопарке мистера Чана, были разработаны этим автопроизводителем специальные гоночные модели.
Целая команда под руководством Джеки принимает участие в гонках.
Спонсором выступает все тот же производитель с эксклюзивными моделями.
По предварительным подсчетам в его гараже стоит более полусотни Митсубиши.
Преимущественно внедорожники, так как актер любит скорость и экстрим.
Любимое авто:
Как оказалось, любимый автомобиль все-таки Lamborghini Murcielago.
Есть данные, по которым любимчик - Subaru Impreza WRX STI.
Как бы там ни было, а обе модели заслуживают уважения и являются показателями вкуса.
Буквально год назад актера заметили в военной машине, которую он приобрел и использует для передвижения в Китае.
За такое его осудили и хотели бы наказать, но закона не нашлось, поэтому во всех СМИ написали: «режиссеру просто некуда деньги девать, почему и тратить на такое».
Интересным фактом и поводом для осуждения стал Bentley Mulsanne.
Его Джеки получил в качестве подарка за отлично сыгранную роль в короткометражном ролике о данной марке и высококвалифицированном водителе.
Заявлено, что Bentley – бесплатный и безвозмездный подарок от фирмы.
Как бы там ни было, но дети ничего из этого не увидят.
От сына актер в ужасе и наказал подобным образом.
Дочь он вообще не признавал длительное время, а после признания не принимает участия в ее жизни, и в завещании не упоминал никогда.
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