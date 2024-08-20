Lamborghini Murcielago и другие авто, которые Джеки Чан завещал НЕ СВОИМ детям

Самой любимой маркой авто Джеки Чана является Mitsubishi, дело даже не столько в том, что у него был заключен контракт с этим автопроизводителем.

Срок, если не ошибаемся, который прописали обе стороны, составлял 30 лет.

По словам актера, концерн никогда не подводил его за все это время и был основным спонсором для его фильмов.

Во всех лентах участвуют авто именно Mitsubishi Motors.

В личном гараже также полно различных моделей компании, правда, любимой стала иная марка, но об этом позже.

Кроме фильмов и большого количества всех видов и моделей Mitsubishi в автопарке мистера Чана, были разработаны этим автопроизводителем специальные гоночные модели.

Целая команда под руководством Джеки принимает участие в гонках.

Спонсором выступает все тот же производитель с эксклюзивными моделями.

По предварительным подсчетам в его гараже стоит более полусотни Митсубиши.

Преимущественно внедорожники, так как актер любит скорость и экстрим.

Любимое авто:

Как оказалось, любимый автомобиль все-таки Lamborghini Murcielago.

Есть данные, по которым любимчик - Subaru Impreza WRX STI.

Как бы там ни было, а обе модели заслуживают уважения и являются показателями вкуса.

Буквально год назад актера заметили в военной машине, которую он приобрел и использует для передвижения в Китае.

За такое его осудили и хотели бы наказать, но закона не нашлось, поэтому во всех СМИ написали: «режиссеру просто некуда деньги девать, почему и тратить на такое».

Интересным фактом и поводом для осуждения стал Bentley Mulsanne.

Его Джеки получил в качестве подарка за отлично сыгранную роль в короткометражном ролике о данной марке и высококвалифицированном водителе.

Заявлено, что Bentley – бесплатный и безвозмездный подарок от фирмы.

Как бы там ни было, но дети ничего из этого не увидят.

От сына актер в ужасе и наказал подобным образом.

Дочь он вообще не признавал длительное время, а после признания не принимает участия в ее жизни, и в завещании не упоминал никогда.