Невероятная история заключенного Марка ДеФриста, который также известен как Гудини из Флориды

ДеФрист родился во Флориде в сельской местности. Он был очень близок с отцом, который раньше работал в спецслужбах и многому научил мальчика.

Парнишка с детских лет уже мог запросто собирать и разбирать, а также чинить сложные механизмы. При этом у подростка были явные проблемы с психикой, которые создавали сложности в общении с людьми.

Уже потом, много лет спустя, специалисты установили, что у Марка было расстройство аутистического спектра, объясняющее поведенческие проблемы и слабое развитие социальных навыков.

Отец Марка умер в 1979 году, оставив ему все инструменты. Официально процесс оформления завещания был еще не завершен, но парень не стал дожидаться - он забрал инструменты отца, которые он по праву считал своими, и ушел из дома.

Мачеха обратилась в полицию. Формально, поступок Марка считался кражей. Полиция настигла юношу, и он в страхе бросил все инструменты, забрав с собой лишь пистолет (он тоже был среди вещей отца), после чего попытался сбежать.

Марка схватили и осудили на 4 года. Потом он постоянно предпринимал попытки к бегству из тюрьмы, за что и получил в итоге пожизненное заключение.