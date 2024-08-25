Невероятная история заключенного Марка ДеФриста, который также известен как Гудини из Флориды

02:25 2024-08-25
Невероятная история заключенного Марка ДеФриста, который также известен как Гудини из Флориды

Он попал в тюрьму, не совершив преступления, потом пытался бежать 13 раз, причем 7 раз успешно, за что в итоге получил пожизненный срок.

27 лет Марк провел в одиночной камере. Сначала ему дали всего 4 года за формальную провинность, но за бесконечные побеги срок постоянно увеличивали.

В конце концов упрямого "бегуна" упекли за решетку пожизненно - до 2085 года. В 2014 году это наказание удалось заменить условно-досрочным освобождением.

На свободу Марк должен был выйти в 2015-ом, потом дату перенесли на 2019-ый, но что-то снова пошло не по плану... Известно, что на начало 2022 года он все еще находился в тюрьме.

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ДеФрист родился во Флориде в сельской местности. Он был очень близок с отцом, который раньше работал в спецслужбах и многому научил мальчика.

Парнишка с детских лет уже мог запросто собирать и разбирать, а также чинить сложные механизмы. При этом у подростка были явные проблемы с психикой, которые создавали сложности в общении с людьми.

Уже потом, много лет спустя, специалисты установили, что у Марка было расстройство аутистического спектра, объясняющее поведенческие проблемы и слабое развитие социальных навыков. 

Отец Марка умер в 1979 году, оставив ему все инструменты. Официально процесс оформления завещания был еще не завершен, но парень не стал дожидаться - он забрал инструменты отца, которые он по праву считал своими, и ушел из дома.

Мачеха обратилась в полицию. Формально, поступок Марка считался кражей. Полиция настигла юношу, и он в страхе бросил все инструменты, забрав с собой лишь пистолет (он тоже был среди вещей отца), после чего попытался сбежать.

Марка схватили и осудили на 4 года. Потом он постоянно предпринимал попытки к бегству из тюрьмы, за что и получил в итоге пожизненное заключение.

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В тюремном сообществе его не приняли, новичок был "белой вороной", заметно выделяясь на фоне остальных зэков. Охранники его тоже невзлюбили, еще бы, ведь новоявленный Гудини столько раз обводил их вокруг пальца и успешно сбегал.

Когда Марка-Гудини направили на психиатрической освидетельствование, он выкрал баночку с ЛСД, подсыпал таблетки персоналу. Попытка побега в этот раз провалилась.

Во время новых побегов он ловко вскрывал замки, подделывал ключи, угонял машину, портил проводку, даже как-то изготовил оружие из тюбика зубной пасты. В общем творил всякие пакости, настраивая против себя сотрудников тюрьмы.

Особенно не понравилось этим ребятам то, что Гудини случайно стал свидетелем жестокой расправы надо одним заключенным, которого забили до смерти. Одним словом Марка усадили в камеру-одиночку...

Когда вышло условно-досрочное освобождение, Марку определили одно обязательное условие - год он должен был находиться на лечении в психиатрическом заведении.

Там он пробыл около недели, потом в крови обнаружили запрещенные вещества, а также выявили биполярное расстройство. В итоге из больницы Марка снова вернули в тюремную камеру, где, скорее всего, он до сих пор и находится.

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Кстати за годы отсидки Марк умудрился жениться, супругу нашел по переписке, и она старше его на 29 лет. Бонни ждала мужа из тюрьмы и боролась за его освобождение более 25 лет...

На фото выше, сделанном в 2019 году, Бонни было около 90 лет. Они лишь ненадолго встретились на свободе, когда Марка везли на реабилитацию в психиатрическую больницу после 40 лет, проведенных за решеткой. 

Кроме того, тюремный Гудини успел стать героем документального фильма, снятого в 2014 году, называется он "Жизнь и разум Марка ДеФриста".

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