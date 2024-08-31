Тягач с железными колесами для покорения СССР и расходом до 600 литров на 100 км

К созданию грузовика приступили в 1941-м году, и дело пошло очень быстро.

Колесный тягач Восток – RSO (Raupenschlepper Ost) взялся изготовить завод Порше. Не прошло и года, как первые образцы машины, которую так ждали солдаты вермахта, были готовы.

Это был, по сути, трактор с полным приводом, двухосной рамой и полностью железными колесами диаметром полтора метра.

Весил он 7 тонн, а его длина была чуть больше шести метров. Двигатель – от завода Шкода, и мощность его составляла 90 лошадиных сил.

Располагался мотор спереди, капот из-за этого получился удлиненный, и обзор был очень плохой.

Немцам казалось, что все у них получилось – на морозе тягач заводился без проблем, колесам добавили стальные грунтозацепы, имевшие большую мощность.

Блокировка дифференциалов и полный привод RSO позволяли трактору без труда преодолевать бездорожье.

Но только там, где грунт был твердым – на солончаках машина была бесполезна.