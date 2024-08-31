Тягач с железными колесами для покорения СССР и расходом до 600 литров на 100 км

К созданию грузовика приступили в 1941-м году, и дело пошло очень быстро.
Колесный тягач Восток – RSO (Raupenschlepper Ost) взялся изготовить завод Порше. Не прошло и года, как первые образцы машины, которую так ждали солдаты вермахта, были готовы.
Это был, по сути, трактор с полным приводом, двухосной рамой и полностью железными колесами диаметром полтора метра.
Весил он 7 тонн, а его длина была чуть больше шести метров. Двигатель – от завода Шкода, и мощность его составляла 90 лошадиных сил.
Располагался мотор спереди, капот из-за этого получился удлиненный, и обзор был очень плохой.
Немцам казалось, что все у них получилось – на морозе тягач заводился без проблем, колесам добавили стальные грунтозацепы, имевшие большую мощность.
Блокировка дифференциалов и полный привод RSO позволяли трактору без труда преодолевать бездорожье.
Но только там, где грунт был твердым – на солончаках машина была бесполезна.
На испытание приехал сам хозяин Порше, и оценил качество образца, как очень слабое.
Проходимость на подвижных грунтах падала практически до низших величин, а расход топлива поражал воображение – на хороших дорогах с искусственным покрытием он составлял 200 литров на 100 километров, а на грунтовых – и вовсе 600.
Но немцев никакие затраты не пугали, и они решили, что если подобные машины хоть как-то помогут победить русских, то их стоит производить.
Их выпустили примерно двести штук, и отправили в СССР.
Прекратился выпуск, когда стало понятно, что столь неуклюжие трактора гибнут на полях далекой страны один за другим.
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