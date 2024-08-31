Африканское Озеро смерти не так просто как кажется

Люди боятся любого, даже самого маленького землетрясения, так как оно может стать смертельно опасным и привести к огромному количеству человеческих жертв.

Около двух миллионов человек каждый день живут в страхе погибнуть от удушья или от огромного взрыва метана.

Такое уже случалось с озером Ньос, которое унесло жизни почти 2000 человек и тысяч животных всего за несколько минут.

Ужасная трагедия произошла из-за удушья углекислым газом, который распространился на 25 км от злополучного озера.