Африканское Озеро смерти не так просто как кажется

17:52 2024-08-31
Африканское Озеро смерти не так просто как кажется

Поистине великое и смертоносное озеро, расположенное на линии тектонического разлома, держит в страхе все близлежащее население, ведь под озером находятся огромные залежи метана и углекислого газа.

Люди боятся любого, даже самого маленького землетрясения, так как оно может стать смертельно опасным и привести к огромному количеству человеческих жертв.

Около двух миллионов человек каждый день живут в страхе погибнуть от удушья или от огромного взрыва метана.

Такое уже случалось с озером Ньос, которое унесло жизни почти 2000 человек и тысяч животных всего за несколько минут.

Ужасная трагедия произошла из-за удушья углекислым газом, который распространился на 25 км от злополучного озера.

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