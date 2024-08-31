Большой Кайман в Карибском море

Дикие пляжи, нетронутые человеком, и отсутствие цивилизации привлекают туда большое количество туристов.

Между тем, самый большой из этих островов раз в два года подвергается серьезным разрушениям из-за бушующих на нем ураганов. Причем ураганы налетают такой силы, что уничтожают практически все на своем пути.

Так, в 2004 году сильнейший ураган, названный «Иван» (Ivan, «Айван»), снес более 80% построек, в результате чего местные жители, дома которых чудом уцелели, на несколько дней оказались лишены электричества и воды.