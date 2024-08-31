Кипящая река в тропических лесах Амазонки

Эта река уникальна тем, что её вода настолько горяча, что способна сварить живые существа.

Животные, попавшие в воду, испытывают сильную боль и не могут выбраться, причём вред наносится глазам, лёгким и желудку из-за высокой температуры воды, достигающей 91 градуса Цельсия.

Происхождение такой высокой температуры до сих пор остаётся предметом дискуссий среди учёных.

Обычно такое наблюдается возле вулканов, но ближайший вулкан расположен на расстоянии 700 километров.

Существует гипотеза, что горячая вода поднимается из глубин земли через трещины, нагревая реку и создавая уникальную геотермальную систему, не имеющую аналогов в мире.