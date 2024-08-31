Река Читарум, несущая по течению кучу мусора в Индонезии

Основной причиной этой катастрофы является наличие обилия мусора.
Река забита неразлагающимися отходами и опасными химическими соединениями настолько, что она признана "самой загрязненной рекой в мире".
На берегах её расположено более 200 текстильных предприятий, откуда в реку сбрасываются все виды загрязняющих веществ, такие как мышьяк и ртуть.
К этому добавляется беспечное отношение местных жителей, которые используют реку как огромное мусорное ведро.
В здравом уме никто, конечно, не будет решать пить воду из этой подобной свалки.