Река Читарум, несущая по течению кучу мусора в Индонезии

Основной причиной этой катастрофы является наличие обилия мусора.

Река забита неразлагающимися отходами и опасными химическими соединениями настолько, что она признана "самой загрязненной рекой в мире".

На берегах её расположено более 200 текстильных предприятий, откуда в реку сбрасываются все виды загрязняющих веществ, такие как мышьяк и ртуть.

К этому добавляется беспечное отношение местных жителей, которые используют реку как огромное мусорное ведро.

В здравом уме никто, конечно, не будет решать пить воду из этой подобной свалки.