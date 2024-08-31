Рейтинг самых смертоносных животных на Земле

Все показатели в рейтинге усреднённые за несколько лет. Год от года количество жертв меняется.

30 место Летучие мыши — 2 жертвы ежегодно.

То есть, каждые 6 месяцев кто-то в мире умирает от бешенства, переносимого летучими мышами.

29 место Медведи — 3 жертвы.

И каждые 4 месяца кто-то гибнет от медвежьих когтей и зубов.

28 место Акулы —4.

Каждые 3 месяца один человек погибает в пасти акулы.

27 место Лоси —5.

Каждые 10 недель лось кого-то "наматывает" на рога.

26 место.Пауки —7.

Одна жертва - каждые 7 недель.

25 место.Волки —10.

Один человек погибает от волчьих зубов каждые 5 недель.

24 место.Коровы — 20.

Каждые 18 дней рога коров и быков лишают жизни какого-нибудь фермера.

23 место.Лошади —20.

К лошади нельзя подходить сзади - может лягнуть. Лошадиные копыта губят одного человека в мире каждые 18 дней.

22 место.Львы —22.

Каждые 17 дней - одна жертва.

21 место.Леопарды — 29.

Каждые 13 дней где-то в мире леопард убивает человека.

20 место. Муравьи — 30.

Науке известно около 14 000 видов муравьёв. А их общее количество на Земле оценивается примерно в 20 квадриллионов особей.

Это настолько много, что общая биомасса муравьёв, по разным оценкам, составляет от 10% до 25% от биомассы всех наземных животных!

Неудивительно, что есть и опасные виды этих насекомых: кочевые муравьи, муравей-пуля, красный огненный муравей. Каждые 12 дней кто-то становится жертвой этих маленьких тварей.

19 место. Пчёлы — 53.

Каждые 7 дней пчёлы жалят кого-то до смерти.

18 место. Рыба фугу — 100.

Это тот случай, когда жертве удаётся отомстить. Внутренние органы фугу содержат смертельный яд. Поэтому их удаляют при приготовлении рыбы.

Но одно неверное движение повара, и... очередной гурман прощается с жизнью. А случается такое каждые 4 дня.

17 место. Медузы — 110.

Стрекательные клетки некоторых видов медуз выделяют яд, который убивает одного человека каждые 3 дня.

16 место. Тигры — 125.

Каждые 70 часов кто-то в мире становиться жертвой тигра.

15 место. Олени — 130.

Одна жертва - каждые 67 часов.

14 место. Буйволы — 200.

Каждые 44 часа буйвол убивает человека.

13 место. Бегемоты — 500.

Эти неповоротливые бочкообразные животные, на самом деле, весьма агрессивны. Поединки бегемотов-самцов часто заканчиваются гибелью одного из них.

Да и на людей бегемоты нападают очень часто.

Недаром этот зверь считается в Африке самым опасным для человека. Он убивает кого-то каждые 18 часов.

12 место. Слоны — 500.

Вопреки распространённому заблуждению, слоны не боятся мышей. А под их ногами кто-то гибнет каждые 18 часов.

11 место. Ленточные черви — 700.

От болезней вызываемых этими ужасными глистами, умирает один человек в мире каждые 13 часов.

10 место. Крокодилы — 1 000.

Одна жертва - каждые 9 часов.

9 место. Скорпионы — 3 200.

Одна жертва - каждые 3 часа.

8 место. Аскариды — 4 500.

Ещё одни опасные глисты, которые уносят жизнь одного человека каждые 2 часа.

7 место. Муха цеце — 10 000.

От сонной болезни, переносимой цеце, каждые 53 минуты где-то в мире умирает один человек.

6 место. Триатомовые клопы — 12 000.

Это безобидный с виду жучок, которого по другому называют "целующимся клопом" или "ласковым убийцей" за то, что кусает он преимущественно в область рта.

А от болезни Шагаса, которой клоп заражает при укусе, кто-то умирает каждые 44 минуты.

5 место. Пресноводные улитки — 20 000.

С улитками всё не так просто. Они не кусают, не жалят и не стрекают.

Они просто являются промежуточными хозяевами паразитических червей, которые вызывают у человека болезнь шистосомоз, сравнимую по смертности с малярией.

Заразиться этой болячкой можно просто искупавшись в озере, заражённом личинками паразитов.

Или даже пройдясь босиком по водичке вдоль берега. Каждые 26 минут от шистосомоза в мире умирает один человек.

4 место. Собаки — 25 000.

Оказывается, собака не всегда друг человека.

Каждую 21 минуту кто-то в мире становится жертвой собачьих клыков.

ТОП-3 РЕЙТИНГА

3 место:

Змеи — пораждают 50 000 жертв ежегодно. Говорят, что змеи ежегодно кусают около пяти миллионов человек. От укусов, по разным данным, умирает от 50 до 140 тысяч человек.

Даже если взять нижнюю границу, то получается, что от змеиного яда каждые 11 минут в мире погибает один человек.

2 место:

Кто бы, вы думали, занимает второе место нашего рейтинга самых смертоносных животных?

Может быть, вы очень удивитесь, но это животное называется... человек.

Совершая уголовные преступления, а также в ходе военных действий и террористических актов Homo sapiens убивает более 500 000 себе подобных ежегодно.

Одно убийство - каждые 63 секунды!

1 место:

С огромным отрывом от "соперников", и с "результатом" 1 000 000 жертв в год, первое место рейтинга занимают маленькие, жужжащие, кровососущие твари - КОМАРЫ.

От болезней, переносимых комарами: малярии, жёлтой лихорадки, вируса Зика, лихорадки денге, чикунгуньи, лимфатического филяриатоза, лихорадки Рифт-Валли, японского энцефалита, лихорадки Западного Нила каждую 31 секунду в мире умирает один человек.

Мы едим, пьём, спим, гуляем, читаем, смотрим телевизор, играем, работаем, отдыхаем и занимаемся ещё тысячей дел, а в это же время, КАЖДЫЕ ПОЛМИНУТЫ, комары где-то убивают одного человека...