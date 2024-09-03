Для бездомных, которые не в состоянии отказаться от выпивки, в Гамбурге открыли алкодом

Необычная новость завирусилась в ТикТок. Как сообщает автор канала Irina Dietrich, в Гамбурге появился необычный дом престарелых.

В нем нашли приют граждане, которые так и не смогли отказаться без пагубной привычки.

Понимая, что строгие правила проживания заставят людей отказаться от обычного интерната, городские власти открыли специальный дом престарелых, где люди смогут не только поесть и поспать, но и выпить.

Такое решение принято, исходя из того, что бросить пить постояльцы не смогли, но все равно имеют право на более комфортную жизнь.

Автор ролика утверждает, что очередь из желающих попасть в алкодом, как его прозвали в народе, вполне приличная.