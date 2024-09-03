Неизвестные набросали на крышу нового автомобиля крошек, и птицы поклевали хлеб и лакокрасочное покрытие

16:19 2024-09-03
Неизвестные набросали на крышу нового автомобиля крошек, и птицы поклевали хлеб и лакокрасочное покрытие

Хозяйка машины, которую только 2 дня как забрала из салона, подозревает в этом завистливых соседей.

Необычный звонок поступил недавно в милицию Гродно. Жительница одного из домов по улице Поповича заявила, что некто разбросал хлебные крошки на крыше ее автомобиля, сообщает сайт abw.by.

По словам хозяйки автомобиля, машину из салона она забрала пару дней назад. Пострадавшая считает, что хлебные крошки были рассыпаны на ее автомобиль для того, чтобы птицы повредили лакокрасочное покрытие автомобиля.

Заявительница предполагает, что на это могли пойти завистливые соседи.

Сотрудники Октябрьского РУВД Гродно по этому факту проводят проверку.

Инга Райтова
16:10

Инга Райтова

Перевозчики предлагают создать в Беларуси черный список пассажиров

Перевозчики предлагают создать в Беларуси черный список пассажиров

В него могут быть включены люди, которые мешают безопасности движения или часто бронируют места, но не приходят на рейс.
Инга Райтова
15:44

Инга Райтова

Турция намерена кардинально пересмотреть систему «все включено»

Турция намерена кардинально пересмотреть систему «все включено»

Пищевые отходы от несъеденных блюд туристами выливаются в огромные убытки, которые терпят отели.
Инга Райтова
15:31

Инга Райтова

На Wildberries скоро можно будет снять квартиру или заказать массаж

На Wildberries скоро можно будет снять квартиру или заказать массаж

Такое заявление сделала основатель компании Татьяна Бакальчук на Восточном экономическом форуме.
Инга Райтова
15:21

Инга Райтова

Сингапур стал одним из самых продвинутых государств, но жители платят за это высокую цену

Сингапур стал одним из самых продвинутых государств, но жители платят за это высокую цену

За глоток воды в метро здесь могут оштрафовать на 500 долларов, а за подключение к чужому Wi-Fi - получить 3 года тюрьмы.
Инга Райтова
14:55

Инга Райтова

На 99,9 % люди на планете генетически одинаковы, и все отличия только в 0,1% ДНК

На 99,9 % люди на планете генетически одинаковы, и все отличия только в 0,1% ДНК

То есть, в какой-то степени всех землян можно назвать одной большой генетической семьей.
Инга Райтова
14:44

Инга Райтова

Женщины в России раньше получили право голоса, чем в США

Женщины в России раньше получили право голоса, чем в США

В России эту норму закрепила Октябрьская революция в 1917-м году, а в Америке ее утвердили в 1920-м.
Инга Райтова
14:22

Инга Райтова

На Кипре есть город-призрак Вароша, который показывают туристам, как одну из необычных локаций

На Кипре есть город-призрак Вароша, который показывают туристам, как одну из необычных локаций

Его отстроили шестьдесят лет назад, когда Кипр стал независимым, но потом территорию поделили между собой Греция и Турция, и город покинули жители.