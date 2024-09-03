Неизвестные набросали на крышу нового автомобиля крошек, и птицы поклевали хлеб и лакокрасочное покрытие

Необычный звонок поступил недавно в милицию Гродно. Жительница одного из домов по улице Поповича заявила, что некто разбросал хлебные крошки на крыше ее автомобиля, сообщает сайт abw.by.

По словам хозяйки автомобиля, машину из салона она забрала пару дней назад. Пострадавшая считает, что хлебные крошки были рассыпаны на ее автомобиль для того, чтобы птицы повредили лакокрасочное покрытие автомобиля.

Заявительница предполагает, что на это могли пойти завистливые соседи.

Сотрудники Октябрьского РУВД Гродно по этому факту проводят проверку.