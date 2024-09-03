Лариса Долина пожаловалась на давление покупателя, который обманом купил ее квартиру

17:22 2024-09-03
Лариса Долина пожаловалась на давление покупателя, который обманом купил ее квартиру

Кроме аферы с квартирой, певица лишилась еще и части сбережений, общий ущерб составил 200 миллионов российских рублей.

Лариса Долина стала жертвой мошенников. Как напоминает СтарХит, ущерб артистки оценивается не в одну сотню миллионов российских рублей. Звезда отдала аферистам деньги, которые выручила от продажи квартиры, а также - личные сбережения.

Певица продала свою московскую квартиру, послушавшись «доброго совета».

Покупатель на элитное жилье нашелся очень быстро, сделка оценивается в 112 миллионов российских рублей.

Народная артистка теперь пытается оспорить продажу своей недвижимости, однако покупательница Полина Лурье считает себя полноправной хозяйкой звездных апартаментов.

«Лишившаяся квартиры в центре Москвы Лариса Долина обвинила законную покупательницу в неосмотрительности и постоянном давлении.

Дескать, была не очень бдительна при покупке, не задавала вопросов, а теперь заставляет ее освободить жилье и забрать иск», - поделился источник.

Под арестом сейчас находится приходивший к певице за деньгами курьер - тренер по йоге Анжела Цырульникова.

Но, по ее словам, она сама является жертвой, потому что даже подумать не могла, что является звеном в преступной цепочке.

В общей сложности Долину развели на 200 миллионов российских рублей: кроме денег на квартиру, у нее украли также сбережения.

Певица делает все возможное, чтобы вернуть потерянное.

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