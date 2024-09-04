Маск уволил самого верного работника Tesla

16:46 2024-09-04
Маск уволил самого верного работника Tesla

29-летний Нико Мурильо проработал там 5 лет, дорос до руководителя производства и все это время спал в автомобиле и принимал душ на предприятии.

Массовые увольнения в Tesla затронули в том числе самых преданных сотрудников. 29-летний Нико Мурильо проработал там 5 лет.

Мужчина рассказал, что даже спал в машине и принимал душ прямо на фабрике, чтобы не тратить полтора часа на дорогу, пишет Incrussia.ru.

Тем не менее его уволили без предупреждения: Мурильо получил по пути на работу электронное письмо, где говорилось, что его должность «устранена в результате реструктуризации».

Мурильо один из 14 тысяч сотрудников, которых Tesla уволила с апреля 2024 года. Это -10% глобальной рабочей силы компании. По словам гендиректора Tesla Илона Маска, сокращение сотрудников было для него «трудным решением».

В течение пяти лет Мурильо дорос до руководителя производства, контролируя сборку электромобилей. Он полностью посвятил себя карьере и засыпал на заднем сиденье своего авто после каждой смены. Еду он разогревал в микроволновой печи в комнате отдыха Tesla, душ принимал на фабрике.

Несмотря на увольнение, мужчина не питает враждебности к бывшей компании. «Я думаю, Tesla научила меня, как быстро преодолевать трудности», - заявил он. После потери работы он выставил на продажу свой дом. Вырученные деньги Мурильо хочет инвестировать в фондовый рынок, а жить опять-таки в машине.

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