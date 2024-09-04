Россиянин пытался провезти в Турцию 19 килограммов живых пиявок

Россиянин пытался провезти в Турцию 19 килограммов пиявок. Как сообщает Телеграм-канал SHOT, мужчину оштрафовали более чем на 3 миллиона рублей.

Сотрудникам аэропорта в Стамбуле показался подозрительным багаж гражданина РФ, Как оказалось, мужчина вёз с собой из России в чемодане 20 тысяч крупных живых медицинских пиявок общим весом 19 килограммов.

Необходимых документов на багаж у него не нашлось, и турецкая таможня сочла это контрабандой. Пиявки были изъяты, а мужчина оштрафован на 1 312 408 турецких лир (около 39 тысяч долларов).

Зачем россиянин привёз в Турцию этот необычный груз, не уточняется.