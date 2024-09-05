В Испании бомжа или хулигана не заберут в полицию, если у него есть собака

Испания входит в число стран Европы с самым большим числом брошенных собак, но здесь предлагают решения, которые позволяют избежать скитания животных по улицам городов и сел, сообщает Аa.com.tr/ru.

Бездомных собак размещают в приютах, стерилизуют, чипируют.

Есть и еще один любопытный момент: если животное живет на улице, но у него есть хозяин - и тоже бездомный! - их не тронут даже при мелком нарушении закона. Дело в том, что человек, согласно правовым нормам страны, является кем-то вроде опекуна животного, у которого тоже есть свои права на защиту.

Эта же норма дает некоторый карт-бланш и хулиганам, которые также преступили некую черту закона.

Издание сообщает, что в среднем в Испании ежегодно оставляют без присмотра либо бросают более 200 тысяч собак, однако их не встретишь на улицах.