Во Франции девушка может выйти замуж за покойника

Не все знают, что во Франции есть удивительный закон: девушка там может выйти замуж за покойника. К слову, схожая норма узаконена и в других странах - например, в Судане и Китае.

Но, для того, чтобы стать женой усопшего, невеста должна добиться разрешения от нескольких госслужащих и семьи покойного. Один из веских аргументов - беременность девушки или другие доказательства близких отношений с женихом при его жизни. Любовные письма, к слову, в расчет не берутся.

При этом неважно, где избранник погребен - во Франции или за ее пределами.

Как сообщает Лента.ру, такая традиция появилась в стране после Второй мировой войны, когда многие девушки потеряли своих возлюбленных.

По статистике, возможностью выйти замуж за ушедшего в мир иной мужчину ежегодно пользуются около ста француженок.