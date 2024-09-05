На 99,9 % люди на планете генетически одинаковы, и все отличия только в 0,1% ДНК

14:55 2024-09-05
На 99,9 % люди на планете генетически одинаковы, и все отличия только в 0,1% ДНК

То есть, в какой-то степени всех землян можно назвать одной большой генетической семьей.

ДНК человека состоит в среднем из 3 миллиардов оснований, и 99,9 процента этих оснований для всех людей одинаковый, сообщает asiarussia.ru.

Их порядок и последовательность определяет, каким образом построен и поддерживается организм. Это можно сравнить с буквами алфавита - как те строятся в определенном порядке, образуя затем слова и предложения.

И именно эти 0,1 процента различий дают нам разный цвет кожи и разрез глаз, структуру волос и другие особенности тела. То есть, в какой-то степени, все люди - одна большая генетическая семья.

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