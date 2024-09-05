На Wildberries скоро можно будет снять квартиру или заказать массаж

Маркетплейс Wildberries станет не только площадкой для продажи товаров. Там можно будет получить и услуги. Об этом заявила основатель компании Татьяна Бакальчук в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

По словам бизнес-леди, возможность оплатить и получить услуги на площадке появится уже в ближайшее время.

Бизнесвумен заявила: Wildberries прежде всего - цифровая платформа, то есть инструмент. Предпринимательница при этом подчеркнула, что маркетплейсом она площадку никогда не называла, но теперь пришло время, когда она согласна, что Wildberries именно это собой и представляет.

Какие непосредственно услуги могут появиться на маркетплейсе, Бакальчук не рассказала. Но, как отмечает Могилевонлайн, учитывая масштабное влияние Wildberries на бизнес и цифровую торговлю в РФ и Беларуси, перечень может быть самым неожиданным.