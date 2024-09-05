На Wildberries скоро можно будет снять квартиру или заказать массаж

15:31 2024-09-05
На Wildberries скоро можно будет снять квартиру или заказать массаж

Такое заявление сделала основатель компании Татьяна Бакальчук на Восточном экономическом форуме.

Маркетплейс Wildberries станет не только площадкой для продажи товаров. Там можно будет получить и услуги. Об этом заявила основатель компании Татьяна Бакальчук в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

По словам бизнес-леди, возможность оплатить и получить услуги на площадке появится уже в ближайшее время.

Бизнесвумен заявила: Wildberries прежде всего - цифровая платформа, то есть инструмент. Предпринимательница при этом подчеркнула, что маркетплейсом она площадку никогда не называла, но теперь пришло время, когда она согласна, что Wildberries именно это собой и представляет.

Какие непосредственно услуги могут появиться на маркетплейсе, Бакальчук не рассказала. Но, как отмечает Могилевонлайн, учитывая масштабное влияние Wildberries на бизнес и цифровую торговлю в РФ и Беларуси, перечень может быть самым неожиданным.

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