Турция намерена кардинально пересмотреть систему «все включено»

Турецкие власти заявили о намерении пересмотреть систему отдыха «все включено» в связи с ее неэффективностью и потерями, сообщает Лента.ру со ссылкой на Turkiye.

Как отмечает издание, туристы оставляют на тарелках до двух третей недоеденной еды. «Пищевые отходы в отелях обходятся в 50 млрд лир ($1,5 млрд) в год. По этой причине число объектов, где применяется такая система, будет сокращено», — сказал представитель Ассоциации молодых бизнесменов Мустафа Коркутата.

Вместо нее введут новые направления туризма. В частности, планируется организовать гастрономический туризм, который позволит туристам насладиться уникальной кухней Турции и посетить кулинарные мастер-классы.

Турецкие власти также хотят ввести и культурный туризм. Гости страны смогут исследовать богатую историю и культуру Турции, посетив исторические места, музеи и культурные мероприятия.