Перевозчики предлагают создать в Беларуси черный список пассажиров

Представители межрегиональной ассоциации перевозчиков Беларуси рассказали СМИ, что водители автобусов и маршруток, работающие на городских, пригородных, междугородных и международных маршрутах, периодически сталкиваются с ситуациями, когда из-за одного пассажира и его поведения рейс может быть чуть ли не под угрозой срыва.

Такие люди могут приставать к другим пассажирам, пить в салоне или мешать водителю безопасно управлять транспортом. Именно таких пассажиров и предлагается «банить».

Кроме того, есть предложение закрыть доступ к сервисам бронирования билетов на маршрутки для тех, кто часто бронирует место и не приходит на рейс. Из-за этого водители не могут взять на свободные места других пассажиров.

Пока создание таких черных списков незаконно, так как в Гражданском кодексе сказано, что никакая коммерческая организация не имеет права "оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора", уточняет Могилевонлайн.

И, если в продаже есть билеты, никто не может отказать в их покупке потенциальному пассажиру, даже если тот постоянно ведет себя в транспорте неадекватно.

Но в ассоциации перевозчиков надеются, что изменения возможны, потому что в относительно недавно в обновленном Воздушном кодексе прописали право авиаперевозчиков составлять список пассажиров, которым можно не продавать билеты на самолет.

В МАП считают, что введение подобной практики в наземном транспорте облегчит жизнь всем. Конфликтных ситуаций станет меньше, потому что каждый будет понимать последствия своего поведения.