В Северной Корее казнили тридцать чиновников

В КНДР казнили от 20 до 30 чиновников из районов страны, которые пострадали от наводнений. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на южнокорейский TV Chosun.

По данным канала, причина казни - неспособность региональных руководителей предотвратить вызванный стихийным бедствием ущерб.

После визита на место разгула стихии лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал местных чиновников, а потом сменил министра общественной безопасности КНДР и главных секретарей провинциальных комитетов партии.

Власти КНДР в августе казнили от 20 до 30 чиновников пострадавшего от наводнения района страны. Об этом со ссылкой на неназванного члена южнокорейского правительства передал телеканал TV Chosun.

Источник канала уточнил, что чиновники из пострадавших от наводнения районов были расстреляны.

По его данным, среди казненных - несколько чиновников уровня секретарей парторганизаций провинций. Такая должность соответствует посту губернатора провинции в Южной Корее.