Рождение бренда Maybelline было счастливой случайностью, которой красавицы обязаны сестре автора идеи Томасу Уильямсу

Первая в истории тушь для ресниц появилась в продаже 16 марта 1917 года. Согласно маркетинговой легенде, американец Томас Лайл Уильямс ее создал для сестры Мейбл.

Как сообщает pravilamag.ru, двумя годами ранее предприниматель из Чикаго увидел, как его сестра Мейбл, собираясь на свидание, подводит глаза смесью из жженой пробки, вазелина и угольной пыли.

Перед этим девушка то ли опалила, то ли неудачно обесцветила ресницы. А с макияжем она стала похожа на звезду немого кино, что впечатлило Томаса. И натолкнуло на идею создать безопасную тушь для ресниц.

Томас Лайл Уильямс привлек к работе знакомого химика и вместе они создали продукт Lash-Brow-Ine. Свой бренд авторы назвали в честь сестры изобретателя, соединив имя Мейбл со словом «вазелин».

На первых порах новинку в газетах рекламировали, как средство для роста бровей и ресниц, покупательницам его отправляли почтой.

Так родился существующий и по сей день популярный бренд Maybelline