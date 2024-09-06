Двадцати детям из поселка под Могилевом сделали прививки от бешенства

Бешеная собака не так давно покусала дачницу из поселка Химик Могилевского района, сообщает «Беларусь 4 Могилев».

А потом выяснилось, что со щенками этого животного контактировали более 20 детей, они сейчас находятся в больнице под наблюдением.

По данным Минздрава, все контактировавшие со щенятами проходят полный курс антирабических прививок.

Как стало известно, в дачном поселке замечена еще и больная енотовидная собака. Предполагается, что источником заражения дачной собаки бешенством могла быть именно она.

Телеканал уточняет: чтобы выяснить это, на место происшествия выехали специалисты из зонального центра гигиены и эпидемиологии.