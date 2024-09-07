В Египте археологи обнаружили меч фараона Рамсеса II

09:35 2024-09-07
В Египте археологи обнаружили меч фараона Рамсеса II

Ученые нашли также древние инструменты для охоты, средства личной гигиены, украшения и многое другое.

Археологи нашли на севере Египта меч, принадлежавший фараону Рамсесу II, сообщает РБК со ссылкой на Минтуризма и древностей страны.

Раскопки велись в городе Хош-Иса в мухафазе Бухейра. Ученые обнаружили там следы военных казарм и складов оружия и продовольствия эпохи Нового царства (примерно XVI—XI века до н. э.).

«Был обнаружен длинный бронзовый меч, который украшен лепниной и графикой короля Рамсеса II», — рассказали в сообщении министерства.

Археологи нашли также древние инструменты для охоты, средства личной гигиены и украшения. На раскопках, к примеру, обнаружили бусы из слоновой кости и защитные амулеты.

Среди значительных находок, кроме того, - захоронение коровы, которых в Древнем Египте считали священным животным, а еще - известняковый блок с иероглифической надписью титулов Рамсеса II.

Рамсес II - третий по счету правитель из XIX династии Древнего Египта. На престол он взошел в возрасте 25 лет и правил в 1279–1213 годах до н.э. При правлении Рамсеса II развернулось масштабное строительство, в Древнем Египте было возведено множество храмов, включая храмы в Абидосе, Фивах и Эдфу.

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