Дети бросались под фуры на трассе под Гродно

За детьми присмотр должен быть особенно пристальным, потому что в головы ребят может прийти самая бредовая идея. И игры бывают смертельно опасными, сообщает Белта.

На опасное развлечение детей возле деревни Квасовка обратил внимание один из водителей-дальнобойщиков.

По его словам, они стояли на остановке общественного транспорта и, когда какой-нибудь автомобиль подъезжал поближе, малыши бросались тому под колеса.

Мужчина сообщил об этом в милицию. На месте побывал наряд ГАИ. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.