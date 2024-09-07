Дети бросались под фуры на трассе под Гродно

За детьми присмотр должен быть особенно пристальным, потому что в головы ребят может прийти самая бредовая идея. И игры бывают смертельно опасными, сообщает Белта.
На опасное развлечение детей возле деревни Квасовка обратил внимание один из водителей-дальнобойщиков.
По его словам, они стояли на остановке общественного транспорта и, когда какой-нибудь автомобиль подъезжал поближе, малыши бросались тому под колеса.
Мужчина сообщил об этом в милицию. На месте побывал наряд ГАИ. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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