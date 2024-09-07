Почему стены в подъездах советских домов красили всего наполовину

09:58 2024-09-07
Почему стены в подъездах советских домов красили всего наполовину

В условиях постоянного дефицита строительных материалов краска была относительно дорогим и дефицитным ресурсом.

Советские архитектура и дизайн интерьеров отличались функциональностью и минимализмом. Но некоторые характерные черты того периода вызывают вопросы у современных людей. И одна из них - неполная покраска стен в подъездах жилых домов, сообщает Рамблер со ссылкой на видеоблогера @callmedemid.

Типичная высота окрашенной части стены в подъездах советских домов - от 1,5 до 2 метров. То, что было выше этой линии, покрывалось обычной побелкой.

Как уточняет автор, это было продиктовано экономией. В условиях постоянного дефицита строительных материалов краска была относительно дорогим и дефицитным ресурсом.

А вот побелка стоила дешевле и была более доступна. Потому использование краски ограничивалось той частью стены, что подвергалась наибольшему износу и загрязнению.

Интересно отметить, что подобный способ окраски стен имел еще одно, но менее очевидное практическое применение. При пожаре и сильном задымлении контрастная линия, разделяющая окрашенную и побеленную части стены, могла бы служить ориентиром и могло помочь людям лучше ориентироваться в задымленном пространстве и найти выход.

admin
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admin

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