Американка украла из похоронного бюро гроб с покойником

10:11 2024-09-07
Американка украла из похоронного бюро гроб с покойником

Жительница Лас-Вегаса призналась, что в тот день выпила шесть бутылок пива и приняла другое горячительное, потому не осознавала, что делала.

Необычная история произошла в американском городе Лас-Вегас. Здесь арестовали женщину, укравшую гроб с останками человека, сообщает Fox 5.

Все началось с того, что ночью прохожий заметил возле похоронного бюро человека без признаков жизни, он лежал на асфальте лицом вниз. Рядом с ним стоял гроб.

Очевидец заявил о находке в полицию.

Полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, обнаружили, что некая женщина разбила окно входной двери похоронного бюро, забралась внутрь и вынесла гроб из здания.

Но свою «добычу» далеко унести не смогла, и оставила на пороге.

Полиция установила личность преступницы: ею оказалась горожанка Патрисия Сьерра. На допросе женщина призналась, что выпила в тот день шесть бутылок пива, приняла психоактивные вещества и плохо понимала, что происходит. По словам Сьерры, никому вредить она не хотела.

Однако сотрудники полиции установили, что ранее она грабила различные заведения и так же разбивая окна.

Сьерру обвинили в краже со взломом и надругательстве над человеческими останками, назначена дата слушания дела. .

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