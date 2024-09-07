Аборигены из Перуанской Амазонии застрелили двоих лесорубов

Машко-пиро - коренное племя, которое живет в лесах Перу вдоль Амазонки, сообщает журнал "Вокруг света". Его представители не хотят контактировать с цивилизацией.

Но отшельники все чаще вынуждены покидать насиженные места, потому что лесопромышленные компании уничтожают джунгли, вырубая деревья и прокладывая трассы для вывоза древесины.

По данным Национальной федерации Рио-Мадре-де-Диос и Афлюэнтес, занимающейся защитой прав и интересов коренных народов Перуанской Амазонии, представители самого загадочного племени на Земле убили из лука двух лесорубов, которые посягнули на их земли.

Еще двое рабочих считаются пропавшими без вести, один получил ранения.

За последнее время это не первый инцидент. Ранее, месяц назад, машко-пиро атаковали лесорубов в 25 километрах от места нового столкновения.