В России психические расстройства начнут лечить электрошоком

Методы лечения расстройств личности расширят в России. Туда теперь включат и электросудорожную терапию, сообщает Вечерняя Москва.

С 1-го января 2025-го года в силу вступают новые клинические рекомендации лечения совершеннолетних пациентов с диагнозом «специфические расстройства личности». Они заменят собой редакцию 2021 года.

Основные изменения касаются внедрения новых диагностических тестов, повышения роли психотерапии и корректировки медикаментозного лечения.

К «специфическим расстройствам личности» относят параноидное, шизоидное, диссоциальное, истерическое, эмоционально неустойчивое и тревожное расстройства.