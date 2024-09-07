В России психические расстройства начнут лечить электрошоком

10:41 2024-09-07
В России психические расстройства начнут лечить электрошоком

С 1-го января 2025-го года в силу вступают новые клинические рекомендации лечения пациентов с диагнозом «специфические расстройства личности».

Методы лечения расстройств личности расширят в России. Туда теперь включат и электросудорожную терапию, сообщает Вечерняя Москва.

С 1-го января 2025-го года в силу вступают новые клинические рекомендации лечения совершеннолетних пациентов с диагнозом «специфические расстройства личности». Они заменят собой редакцию 2021 года.

Основные изменения касаются внедрения новых диагностических тестов, повышения роли психотерапии и корректировки медикаментозного лечения.

К «специфическим расстройствам личности» относят параноидное, шизоидное, диссоциальное, истерическое, эмоционально неустойчивое и тревожное расстройства.

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