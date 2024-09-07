В Америке изобрели шляпу, с помощью которой можно в походных условиях зарядить смартфон

Производитель зарядных станций EcoFlow из США представил походную широкополую шляпу, с помощью которой можно зарядить смартфоны и другие гаджеты с батареями небольшой емкости, сообщает журнал "Вокруг света".

В поля шляпы Power Hat вмонтированы гибкие солнечные панели. С нижней стороны установлен модуль блока питания, оснащенный разъемами USB-A и USB-C. Головной убор весит 370 граммов.

В EcoFlow утверждают: с помощью Power Hat полностью можно за 3-4 часа зарядить батарею смартфона емкостью 4000 мАч. Шляпа, кроме того, защищена от пыли и брызг по стандарту IP65.

Power Hat выпускается в двух размерах, однако обе версии шляпы стоят одинаково - по 129 долларов США. Журналисты, оценившие новинку на технологической выставке IFA 2024 в Берлине, признали Power Hat функциональной и легкой, но не очень привлекательной по части дизайна.