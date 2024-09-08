Кота Крошика из Перми, раскормленного до 17 килограммов, спасают специалисты

11:13 2024-09-08
Кота Крошика из Перми, раскормленного до 17 килограммов, спасают специалисты

Любвеобильные хозяева закормили своего питомца так, что тот практически утратил способность двигаться.

Кот Крошик из Перми стал печально знаменитым. Известность ему принес огромный вес - он достиг 17 килограммов, что у котов считается ожирением высшей степени.

Как сообщает Ура.ру, животное поместили в местный приют «Матроскин», чтобы спасти. Дело в том, что любвеобильные хозяева так раскормили питомца, что тот почти потерял способность передвигаться.

За ходом выздоровления Крошика следят СМИ и просто неравнодушные люди. Уточняется, что он постепенно идёт на поправку.

Ему составили специальную программу реабилитации, туда включена ходьба по водной беговой дорожке и другие виды терапии. Ожидается, что кот будет скидывать около 100-150 граммов каждую неделю.

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