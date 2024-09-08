Кота Крошика из Перми, раскормленного до 17 килограммов, спасают специалисты

Кот Крошик из Перми стал печально знаменитым. Известность ему принес огромный вес - он достиг 17 килограммов, что у котов считается ожирением высшей степени.

Как сообщает Ура.ру, животное поместили в местный приют «Матроскин», чтобы спасти. Дело в том, что любвеобильные хозяева так раскормили питомца, что тот почти потерял способность передвигаться.

За ходом выздоровления Крошика следят СМИ и просто неравнодушные люди. Уточняется, что он постепенно идёт на поправку.

Ему составили специальную программу реабилитации, туда включена ходьба по водной беговой дорожке и другие виды терапии. Ожидается, что кот будет скидывать около 100-150 граммов каждую неделю.