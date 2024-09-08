Жительница Британии умерла из-за того, что поцарапала ногу

11:59 2024-09-08
Жительница Британии умерла из-за того, что поцарапала ногу

Как выяснилось, что причиной смерти женщины стал некротизирующий фасциит, который  известен также как «болезнь, пожирающая плоть»

Летальным исходом завершилось для британки получение царапины на ноге, сообщает ОНТ.

Как уточняет канал, ЧП произошло в Вулверхэмптоне. 69-летняя женщина помогала своей дочери в обустройстве детской комнаты. В процессе работы она поцарапала ногу, однако не обратила на это внимание.

А через некоторое время стала плохо себя чувствовать. Симптомы больше напоминали грипп, при этом сильно болела нога.

Она обратилась за медицинской помощью, но старания врачей ситуацию не спасли. Как выяснилось, что причиной смерти женщины стал некротизирующий фасциит, который известен также как «болезнь, пожирающая плоть».

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