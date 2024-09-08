В японскую IT-компанию приняли на работу десять кошек

12:08 2024-09-08
В японскую IT-компанию приняли на работу десять кошек

По мнению дирекции компании, кошки поддерживают их командный дух, помогают справиться со стрессом и выгоранием.

В японской компании, которая специализируется на разработке веб-сайтов и приложений, создали подразделение из 10 кошек.

Первая появилась еще в 2004 году, и сейчас занимает пост главы подразделения. Большинство его "сотрудников" - потомки этой кошки, они имеют должности «клерков» и «аудиторов». С ними на работу также приняты несколько бывших бездомных животных.

Компания под необычных сотрудников приспособила два этажа здания. Их оборудовали специальными полками, туалетами, когтеточками.

По мнению дирекции компании, кошки поддерживают их командный дух, помогают справиться со стрессом и выгоранием. Одно из главных требований к соискателям работы в фирме - «любовь к кошкам».

К слову, сообщается, что с появлением кошачьей команды в компании уменьшилось количество увольнений, пишет South China Morning Post.

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