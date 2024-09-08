Знаменитый американский блогер-обжора потряс фанатов, сбросив 113 килограммов

12:19 2024-09-08
Знаменитый американский блогер-обжора потряс фанатов, сбросив 113 килограммов

Никокадо Авокадо прославился своими видео в жанре «мукбанг»: перед камерой он поедал невероятные порции фастфуда и полнел.

Блогер из США Николас Перри, которого пользователи сети знают по псевдониму Никокадо Авокадо, неожиданно для подписчиков похудел на 113 килограммов, сообщает Mirror.

Никокадо Авокадо прославился своими видео в жанре «мукбанг». Перед камерой он поедал невероятные порции фастфуда и полнел. А в новом видео - показал стройную фигуру и признался, что видео не снимал уже два года.

Тем самым Перри намекнул, что выложенные 3 месяца назад видеоролики, где он полный, - архивные.

Мужчина назвал происходящее с ним перемены социальным экспериментом и заявил, что зрители и далее будут поглощать истории о нем.

Как известно, на старте своей карьеры блогера, которая началась 10 лет назад, Перри весил около 70 килограммов.

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