Знаменитый американский блогер-обжора потряс фанатов, сбросив 113 килограммов

Блогер из США Николас Перри, которого пользователи сети знают по псевдониму Никокадо Авокадо, неожиданно для подписчиков похудел на 113 килограммов, сообщает Mirror.

Никокадо Авокадо прославился своими видео в жанре «мукбанг». Перед камерой он поедал невероятные порции фастфуда и полнел. А в новом видео - показал стройную фигуру и признался, что видео не снимал уже два года.

Тем самым Перри намекнул, что выложенные 3 месяца назад видеоролики, где он полный, - архивные.

Мужчина назвал происходящее с ним перемены социальным экспериментом и заявил, что зрители и далее будут поглощать истории о нем.

Как известно, на старте своей карьеры блогера, которая началась 10 лет назад, Перри весил около 70 килограммов.