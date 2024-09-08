В Китае создали ткань с маслом лаванды, которая отпугивает комаров

12:52 2024-09-08
В Китае создали ткань с маслом лаванды, которая отпугивает комаров

Ученые вдохновлялись шелкопрядами, которые создают прочные и биоразлагаемые шелковые нити.

Китайские ученые разработали необычную ткань, которая способна отпугивать комаров. Они вдохновлялись шелкопрядами, которые создают прочные и биоразлагаемые шелковые нити.

Как уточняет РБК, исследователи создали раствор из фиброина шелка (главного ингредиента нитей) и гуммиарабика (полимера, содержащегося в соке акации и помогающего формироваться в стабильные структуры).

Раствор при высоких температурах непрерывно перемешивали во время добавления лавандового масла и воды. В таких условиях фиброин шелка и гуммиарабик образовали маслосодержащие капсулы. Когда раствор охлаждался и перемешивание прекращалось, капсулы опускались на дно. Затем тысячи этих капсул закрепили к полоскам хлопчатобумажной ткани.

Чтобы проверить, будет ли такая ткань отпугивать комаров, ученые создали из нее длинные перчатки. Добровольцам на одну руку надели перчатку, созданную из инновационного материала, на вторую обычную. Затем они опустили руки в контейнер с комарами.

В результате выяснилось: на руку с ароматизированной перчаткой приземлилось в среднем менее одного комара, а на обычную не менее 15. Эффект ткани проверили и на стирке: и после 40 таких воздействий защитная функция материала не терялась.

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