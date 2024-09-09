Американские ученые показали первый на Земле прототип ядерных часов на основе тория

Группа американских ученых сделала революционный шаг в деле разработки ядерных часов. Как сообщает ecopravda.ru, данная технология может стать прорывной в области сверхточного измерения времени.

В процессе создания ядерных часов был использован ультрафиолетовый лазер - для точного измерения частоты энергетического перехода в ядрах тория-229, которые внедрены в твердый кристалл.

Пока исследователи смогли показать лишь лабораторную версию таких часов. При этом разработка имеет уже все ключевые технологии для их создания. Ядерные часы могут быть намного точнее существующих атомных, которые используются сейчас для официального международного времени.

Их появление позволит ученым физикам проверить фундаментальные теории о Вселенной. Ученые уже получили беспрецедентные результаты, в том числе - возможность наблюдать детали формы ядра тория, ранее которые никто не видел.

Когда работа будет завершена над ядерными часами, - неизвестно.